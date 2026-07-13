Срок за блиндаж

В Москве суд вынес приговор по делу о злоупотреблениях при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной в Брянской области, причинивших ущерб на сумму более 1,4 млрд руб. Бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко и бывший гендиректор ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгений Жура получили по девять лет и девять месяцев колонии каждый, немногим меньшие сроки назначены двум предпринимателям-подрядчикам, в том числе сыну господина Симоненко Юрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Симоненко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Николай Симоненко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы 13 июля завершил рассмотрение дела Николая Симоненко и его подельников. Процесс проходил в столице по решению Верховного суда РФ, который удовлетворил соответствующее ходатайство Генпрокуратуры: надзор посчитал, что на родине фигуранты благодаря своим связям смогут повлиять на ход разбирательства.

12 июля в прениях сторон прокурор потребовал признать подсудимых Николая Симоненко, Евгения Журу, главу Брянского металлообрабатывающего завода Юрия Симоненко и руководителя нескольких брянских строительных организаций Александра Яськова виновными в злоупотреблении должностными полномочиями либо в пособничестве преступлению.

Бывших чиновников гособвинитель предлагал приговорить к десяти годам колонии общего режима каждого, а предпринимателям назначить по девять лет. Также прокурор просил удовлетворить иск Минфина к фигурантам на сумму причиненного ущерба 1,445 млрд руб.

Основанием для возбуждения этого дела в 2025 году следственным департаментом МВД стал отчет ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», сотрудники которого в июне 2025 года при проверке брянских оборонительных сооружений обнаружили недостатки: частичное осыпание стенок траншей и их подтопление из-за отсутствия водоотводных канав и колодцев.

Тогда же выяснилось, что траншеи были укреплены брусом меньшего диаметра, чем требовалось, а балки не соответствовали «альбому типовых решений». Отметили проверяющие и недостатки при возведении огневых точек, блиндажей и сопутствующей инфраструктуры для личного состава.

По версии следствия, Николай Симоненко и Евгений Жура сознательно «принимали объекты с недостатками» и намеренно «допустили завышение сметной стоимости, оплаты невыполненных работ», «нарушив технологии строительства фортификационных сооружений». Что, по мнению следователей, привело к невозможности их использования.

Подрядчики, посчитали в МВД, сознательно участвовали в совершении преступления.

Фигуранты вину не признали, адвокаты требовали подзащитных оправдать. Они указывали, что выявленные комиссией нарушения при строительстве в 2024 году «взводных опорных пунктов» объяснялись тем, что стройка по понятным причинам велась в спешке, при этом часто не хватало нужной марки железобетона или древесины для укрепления траншей. Поэтому и пришлось использовать что было в наличии, включая и «нестандартные бревна и брусья».

Адвокаты также считают, что следствие слишком вольно трактовало выводы проверочной комиссии, которая в целом положительно оценила объем и качество проведенных подзащитными работ. Она, по словам адвокатов, признала годными к эксплуатации 45 «взводных опорных пунктов» из 51. «Остальные же были в неудовлетворительном состоянии, поскольку с момента их возведения прошло уже 9 месяцев, притом что рассчитаны они были всего на 12,— отмечала адвокат Анна Зайцева.— Вот и заросли травой и осыпались, поскольку не были заселены осенью и зимой и не обогревались».

Суд в итоге счел вину подсудимых доказанной и приговорил Николая Симоненко и Евгения Журу к девяти годам и девяти месяцам колонии общего режима каждого, запретив им после освобождения в течение двух лет и девяти месяцев занимать руководящие должности на госслужбе. Предпринимателям назначено по восемь лет и девять месяцев заключения. Иск Минфина суд удовлетворил.

Адвокаты заявили “Ъ”, что обязательно обжалуют приговор.

Алексей Соковнин