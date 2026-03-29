Брянские окопы оставили Москве

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, гендиректора ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгения Журы и двоих предпринимателей будет рассмотрено в Москве, а не в Брянске. Такое решение принял Верховный суд РФ (ВС), удовлетворивший ходатайство Генпрокуратуры, посчитавшей, что так будет обеспечена объективность разбирательства. Фигуранты обвиняются в злоупотреблениях при строительстве в области оборонительных сооружений с причинением ущерба на 1,4 млрд руб. Вину они не признают.

Николая Симоненко обвиняют в злоупотреблениях, совершенных в Брянской области, но судить будут в Москве

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Николая Симоненко обвиняют в злоупотреблениях, совершенных в Брянской области, но судить будут в Москве

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

На днях Верховный суд РФ рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Николая Симоненко, его сына бизнесмена Юрия Симоненко, а также Евгения Журы и руководителя брянских строительных фирм Александра Яськова. Все они обвиняются в злоупотреблениях, допущенных, по версии правоохранителей, при возведении в регионе оборонительных сооружений. Ущерб оценивается в 1,4 млрд руб.

Обосновывая свое требование и настаивая на переносе процесса в Москву, Генпрокуратура указала, что обширными связями в брянских государственных и судебных органах обладает не только бывший вице-губернатор Симоненко, но и его сын. Как оказалось, Юрий Симоненко в 2010 году окончил брянский филиал Московского университета МВД и до 2013 года проходил службу в родном регионе в органах внутренних дел на различных должностях. Этот факт, отмечается в ходатайстве, может поставить под сомнение «объективность судей Брянской области».

Со своей стороны, адвокат Николая Симоненко Анна Зайцева и ее коллеги заявляли, что Юрий Симоненко служил в МВД рядовым оперативником и это не свидетельствует о наличии у него «обширных связей» в правоохранительных органах. Также нет оснований говорить о возможном влиянии Николая Симоненко на судебную систему Брянщины.

Доводы прокуратуры являются лишь предположениями, отметила адвокат Зайцева, зато проведение процесса в Москве создает серьезные проблемы по предоставлению защитой своих доказательств и, соответственно, нарушает права фигурантов.

В частности, потому, что часть из сорока свидетелей защиты не сможет добираться на слушание в столицу ввиду занятости, а их допрос посредством видео-конференц-связи может вообще не состояться из-за частого отключения интернета в регионе в связи с требованиями безопасности. «Нам известно о загруженности столичных судей и проблемах с доставкой подсудимых, которым приходится в автозаках часами ждать в пробках, чтобы попасть в зал заседаний»,— добавила адвокат. Впрочем, доводы защиты ВС не убедили, и ходатайство Генпрокуратуры было удовлетворено. Процесс, предположительно, пройдет в Хамовническом суде столицы, однако, когда он начнется, еще неясно.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий) следственный департамент МВД возбудил летом прошлого года. В июле был задержан, а затем арестован Мещанским судом Москвы вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко.

Основанием для расследования послужил отчет ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (ФКУ ЦОКР), сотрудники которого в июне 2025 года при проверке брянских оборонительных сооружений обнаружили частичное осыпание стенок траншей и их подтопление из-за отсутствия водоотводных канав и колодцев. Выяснилось также, что траншеи были укреплены брусом меньшего диаметра, а балки не соответствовали «альбому типовых решений». Остались недовольны проверяющие и качеством огневых точек, блиндажей и сопутствующей инфраструктуры для личного состава.

Уже в рамках уголовного дела полицейские пришли к выводу, что замгубернатора области Николай Симоненко и гендиректор ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгений Жура «принимали объекты, несмотря на имеющиеся недостатки», «допустили завышение сметной стоимости, оплаты невыполненных работ и нарушение технологии строительства фортификационных сооружений», что привело к невозможности их использования. В преступном сговоре, по версии следствия, участвовали и подрядчики — руководитель брянских ООО «Гарден Билд» и ООО «Данила Мастер» Александр Яськов и Юрий Симоненко.

Фигуранты вину не признают, а защита настаивает на несостоятельности обвинения. В частности, адвокаты отмечают, что работы велись в крайней спешке, лесоматериалов на те же взводные опорные пункты (ВОП) не хватало, их приходилось в срочном порядке покупать где придется, даже в Белоруссии.

Тем не менее, напоминает защита, серьезных нареканий по проведенному строительству не предъявлялось.

Даже в документах правительственной комиссии говорилось об «отсутствии претензий к правительству Брянской области по 45 взводным опорным пунктам» из 51 возведенного. Адвокаты также отмечают, что проверка ФКУ ЦОКР была проведена спустя 10 месяцев после возведения ВОПов, между тем, согласно приказам Минобороны, срок эксплуатации опорных пунктов составлял не более 12 месяцев. А поскольку многие из них не были заселены и зимой не обогревались, то к лету осыпались и заросли травой. Но все эти обстоятельства, отмечает защита, следствием учтены не были.

Алексей Соковнин