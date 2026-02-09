Ни в «зуб дракона»

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о махинациях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Брянской области. Бывший замгубернатора региона Николай Симоненко, курировавший установку в приграничье бетонных противотанковых надолбов («зубы дракона»), опорных пунктов и других объектов, вместе с подельниками обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба на сумму свыше 1 млрд руб. По версии следствия, чиновники не обеспечили нужного контроля за строительством и приняли защитные сооружения с недоделками.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

О том, что следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела, стало известно 9 февраля в Мещанском суде столицы, где представитель следствия ходатайствовал об ограничении срока ознакомления фигурантов с материалами расследования датой 20 февраля.

Обвиняемыми по делу помимо бывшего замгубернатора Брянской области Николая Симоненко проходят также Евгений Журов, гендиректор ГКУ «Управление капитального строительства» (УКС) региона, экс-депутат гордумы Брянска, ныне предприниматель Александр Яськов и сын Николая Симоненко — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода Юрий Симоненко. Все они были задержаны в июле 2025 года, им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; до десяти лет лишения свободы).

Как сообщал “Ъ”, в 2024 году господин Симоненко как вице-губернатор курировал в Брянской области строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, а УКС выступало их заказчиком. Часть металлоконструкций на оборонительной линии была изготовлена на Брянском металлообрабатывающем заводе, которым руководил сын господина Симоненко.

Строительство оборонительных сооружений завершилось в октябре 2024 года. Глава региона Александр Богомаз поблагодарил местные компании за «максимально быстрое» строительство взводно-опорных пунктов на границе с Украиной и «прокладку сотен километров заградительных сооружений».

Военные приняли часть сооружений, однако в ходе проверок, которые проводили региональная прокуратура и полиция, выяснилось, что, например, «зубов дракона» на границе не хватает, а те, что установлены, изготовлены из не самого прочного цемента.

За морские контейнеры, используемые в качестве блиндажей, власти переплатили, как и за другие объекты в целом. Ущерб по делу составил более 1 млрд руб.

Следствие по делу, которое было возбуждено в прошлом году, длилось несколько месяцев. 28 января этого года фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции. Вину никто из них не признает. В деле 47 томов, с которыми в настоящее время обвиняемые и их адвокаты знакомятся. Однако следователь решил, что этот процесс они затягивают, поэтому и обратился в суд, попросив ограничить ознакомление. Прокурор поддержал ходатайство. Адвокаты и обвиняемые были против.

«Мне приносили в день от четырех до пяти томов для ознакомления,— заявил в суде Николай Симоненко,— но каждый раз я предлагал приносить мне томов больше, если это нужно. И каждый раз получал отказ». В том же духе высказались и другие обвиняемые, заявив, что «не против изучать томов больше, если потребуется». Адвокаты, в свою очередь, заявили, что вынуждены не изучать тома, а лишь делать «фотокопии страниц дела». «Нам еще предстоит заявить ходатайства об исключении некоторых документов из числа доказательств как недопустимых либо ходатайствовать о включении иных доказательств,— заявил в суде адвокат подследственного Яськова Андрей Лайков.— И это при том, что еще есть несколько коробок с аудио- и видеозаписями, которые также надо исследовать». Суд, однако, ходатайство следствия удовлетворил.

