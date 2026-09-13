Численность пяти населенных пунктов Дона сократилась до нуля

В пяти населенных пунктах Ростовской области численность достигла нуля. Об этом свидетельствуют данные интернет-энциклопедии «Рувики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

Хутор Севостьянов (Морозовский район) к 2010 году оказался полностью обезлюдевшим: если в 2002 году здесь проживали два человека, то спустя восемь лет постоянных жителей не осталось. К числу вымерших относится и хутор Боченков (Миллеровский район), входящий в состав Мальчевского сельского поселения. Населенный пункт состоит из единственной улицы — 1й проезд; на его окраине расположена железнодорожная станция Боченково. По данным на 2010 год, в хуторе не зафиксировано ни одного жителя — вероятно, он опустел как минимум за 26 лет до этой даты.

Разъезд Сысоево в Миллеровском районе также числится среди опустевших: по состоянию на 2010 год постоянное население там отсутствовало.

Хутор Пантелеевка (Миллеровский район) состоит из одной улицы — Северной. Историческая динамика численности населения демонстрирует резкое сокращение: если в 1873 году здесь жили 107 человек (55 мужчин и 52 женщины), то к 2002 году их число сократилось до 11, а к 2010му — до нуля.

Еще один опустевший населенный пункт — хутор Гремучий (Миллеровский район), где имеется единственная улица — Подгорная. В 2002 году в нем проживало 17 человек, однако к 2010 году жители полностью покинули хутор.

Мария Хоперская