В Ростовской области на торги выставили две бывшие начальные школы

В октябре в Ростовской области пройдут торги, на которых будут реализованы несколько объектов недвижимости и земельных участков. Среди лотов — две бывшие начальные школы и фельдшерско-акушерский пункт. Информация об этом содержится на портале ГИС.Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Крупнейший объект — здание Холодненской начальной школы в хуторе Холодный. Площадь здания составляет 335 кв. м, прилегающего земельного участка — 1,4 тыс. кв. м. Начальная цена лота установлена на уровне 687,9 тыс. руб.; торги назначены на 9 октября.

Здание Калининской начальной школы в хуторе Калинин площадью 67,2 кв. м оценено в 269 тыс. руб. Его продажа запланирована на 5 октября. В этот же день на торги будет выставлен ФАП в поселке Донской площадью 108,1 кв. м с начальной стоимостью 406,6 тыс. руб.

Кроме того, на аукцион выставлены два земельных участка в поселке Зимовники. Первый, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, имеет стартовую цену 6,8 тыс. руб.; минимальная стоимость второго составляет 1,5 тыс. руб. Реализация обоих лотов запланирована на 14 октября.

Мария Хоперская