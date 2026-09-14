Террасная доска обрастает «Кроной»

ООО «Крона» Руслана Шаяпова и Ильгиза Янгирова запустила в Петрозаводске производство террасной доски из древесно-полимерного композита (ДПК), сообщила в минувшую пятницу пресс-служба главы Карелии Артура Парфенчикова. Открытие производства мощностью 120 тонн в месяц стало вторым этапом масштабного инвестпроекта стоимостью более 700 млн рублей, которым занимается «Крона». Год назад она начала в республике выпуск мебельного щита и открыла цех для изготовления древесно-полимерных гранул. Наиболее маржинальным направлением эксперты считают террасную доску, которая в основном применяется в ИЖС. Последние два года сегмент демонстрирует спад, но аналитики не исключают восстановления строительной активности в нем еще через два-три.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство террасной доски из древесно-полимерного композита

Фото: управление пресс-службы Главы Республики Карелия Производство террасной доски из древесно-полимерного композита

Фото: управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Инвестпроект реализуется при поддержке правительства Карелии, федерального и регионального фондов развития промышленности (ФРП). Компания получила льготный заем в размере 100 млн рублей по программе «Проекты лесной промышленности» ФРП. Федеральный фонд предоставил 90 млн, а региональный — 10 млн, уточнили в пресс-службе Фонда развития промышленности. Запуск цеха по производству террасной доски позволил создать 60 рабочих мест, в перспективе количество сотрудников увеличится. Мощность промышленной площадки ООО «Крона» составляет 120 тонн готовой продукции в месяц. В настоящее время запущено две из четырех производственных линий.

Террасная доска будет поставляться на различные строительные рынки и в торговые сети РФ — в частности, уже заключен контракт с «Лемана ПРО», уточнили в пресс-службе Артура Парфенчикова.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Крона» зарегистрировано в Нефтекамске (Республика Башкортостан) 3 июля 2017 года. Учредителями компании выступают Руслан Шаяпов (51% в уставном капитале) и Ильгиз Янгиров (49%). Согласно финансовой отчетности юрлица, в 2025 году выручка компании снизилась на 25% относительно 2024-го, до 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль — на 83%, до 9,2 млн рублей.

По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, террасная доска из ДПК — наиболее интересное направление для роста. Древесная стружка от выпуска мебельного щита и других изделий перерабатывается в муку, затем в ДПК-гранулы, из которых производится террасная доска. Такая связка позволяет получать дополнительную товарную продукцию из остатков основного производства. Целевые покупатели здесь владельцы загородных домов, гостиницы и базы отдыха, рестораны с открытыми площадками, а также подрядчики по благоустройству.

«Коммерческую ставку я бы делал не только на цену квадратного метра, но и на понятную заказчику экономику эксплуатации: требования к уходу, срок службы, возможность замены отдельных элементов, наличие комплектующих. Для качественного ДПК менее трудоемкий уход может стать аргументом против натуральной древесины»,— предупреждает аналитик.

Мебельные щиты — потенциальная основа устойчивых текущих продаж в производственной схеме «Кроны», они с террасной доской дополняют друг друга, добавляет господин Бурмистров. Риски инвестпроекта «Кроны» гендиректор «Infoline-Аналитики» видит в текущем фокусе на оптимизацию расходов на мебель, ремонт и обустройство жилья у потенциальных потребителей.

«ДПК-гранулы — прежде всего технологическая основа, а не самостоятельный приоритет, и потенциал самостоятельных продаж здесь ограничен. Пока доля рынка компании на рынке терррасной доски невелика — не более 2%, но есть потенциал роста в среднесрочной перспективе до 5%»,— дает прогноз аналитик.

По оценке директора по развитию и работе с клиентами инвестиционно-аналитической группы «ПКР — Investprojects» Юлии Ивановой, при выходе проекта на стопроцентную производственную мощность его доля на российском рынке составит около 3%. При этом эксперт обращает внимание, что реализация и конечное потребление террасной доски не имеет жесткой региональной привязки. Продукция широко реализуется через различные каналы сбыта: проектные продажи предприятия-производителя, торговые дома, сети DIY и даже e-commerce. Поэтому конкурентную среду в сегменте террасной доски на рынке СЗФО формирует большое число производителей из разных регионов России.

Основной сегмент конечного потребления террасной доски в последние годы приходится на частное домостроение. «В первой половине 2026 года мы фиксируем снижение динамики новых проектов в сегменте ИЖС, однако в перспективе сегмент останется наиболее емким и в полном объеме восстановится уже через два-три года»,— дает оценку госпожа Иванова.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева также считает перспективным выпуск древесно-полимерного композита и изделий из него, включая террасную доску. «Здесь сочетаются тренд на импортозамещение, использование отечественного сырья и развитие внутренней переработки древесины. Запуск такого производства в Карелии в целом соответствует государственной политике по более глубокой переработке лесных ресурсов»,— констатирует госпожа Косарева. При этом рассчитывать только на сам факт импортозамещения не стоит: рынок остается чувствительным к цене, стоимости полимерного сырья, логистике и инвестиционным затратам, продолжает она. «Поэтому конкурентоспособность предприятия будет зависеть прежде всего от себестоимости и способности обеспечить стабильное качество продукции»,— резюмирует аналитик.

Александра Тен