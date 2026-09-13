В Сочи на утро 13 сентября работают 44 автозаправки

По состоянию на утро 13 сентября в городе-курорте функционируют 44 автозаправочные станции. По информации топливных операторов, бензин АИ-100 можно найти на шести АЗС, АИ-95 — на 26 АЗС, АИ-92 — на 30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дизельное топливо доступно на 37 автозаправках. Как сообщается, на трех АЗС «Роснефти» в приоритетном порядке обсулживается общественный транспорт, автотранспорт экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также машины учреждений, отвечающих за жизнедеятельность города. Там же могут заправиться по топливным картам и инвалиды 1 и 2 групп. На обслуживание транспорта экстренных служб переведены три автозаправки «Лукойл».

Свежую информацию о наличии горючего можно узнать по телефону горячей линии 8(862) 296-59-90, через чат-бот администрации курорта, а также на информационных стелах автозаправок, сайтах и в приложениях нефтяных компаний.

Андрей Николаев