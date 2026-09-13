Минобороны РФ: над Ростовской областью и Азовским морем сбиты дроны

Ночью 13 сентября над Ростовской областью и акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.

Всего над Россией сбили 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Смоленской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан, Чувашской Республике. БПЛА уничтожили и над акваториями Черного и Каспийского морей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», над Ростовской областью сбили более 60 БПЛА. О работе ПВО отчитались в: городах Миллерово, Новошахтинске, Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинском районах.

В Тацинском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Мария Хоперская