Фонд «Добрый-Юг» оказался в финансовой яме после суда по иску Росимущества

Краснодарский фонд «Добрый-Юг», который оказывает помощь детям с ментальными особенностями, оказался в вынужденной финансовой яме после судебного разбирательства по иску Росимущества, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Как сообщает издание, ведомство требовало от фонда 1,5 млн руб. за два месяца работы в помещении, конфискованном у недобросовестного собственника. При этом в Фонде заявляли, что ведомство даже не сообщило ему о смене владельца помещения. Суд встал на сторону чиновников, уменьшив сумму до 518 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Кубань», речь идет об офисном здании в кубанской столице на улице Октябрьской (между отделом полиции Западного округа и ул. Горького) площадью 518 кв. м. В равных долях оно принадлежало госпоже Семеновой и еще одному лицу. Ранее объект долгие годы арендовало «Газпром Бурение». С лета 2025 года площади заняла благотворительная организация, арендовавшая помещения по ставке 1 тыс. руб. / 1 кв. м. Советский суд Краснодара 17 декабря прошлого года изъял имущество в собственность РФ.

«Добрый-Юг» почти 12 лет помогает людям с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. Сейчас у него более 100 подопечных в возрасте от 12 лет. За время судебных разбирательств Фонд потратил все финансовые резервы и был вынужден переехать в помещение меньшего размера.