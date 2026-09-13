В Ростовской области с 15 сентября открывают сезон охоты на лося

С 15 сентября в Ростовской области начинается сезон охоты на лося, который продлится до 10 января 2027 года. В соответствии с действующими правилами, разрешена добыча всех половозрастных групп животных — от взрослых особей до молодняка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Лось — крупнейший представитель семейства оленевых: высота взрослого самца в холке может превышать два метра, а масса достигать 500–600 кг. Животное отличается высокой подвижностью — способно передвигаться по болотистой местности, хорошо плавает и развивает скорость до 60 км/ч.

Лось в регионе относится к немногочисленным и охраняемым видам. По данным учета, популяция в регионе составляет порядка 769 особей. В сезоне 2026–2027 годов лимит добычи установлен на уровне 47 особей; охота ведется под строгим контролем.

Мария Хоперская