Более 60 дронов сбили в 12 районах Дона

В ночь на воскресенье, 13 сентября, над Ростовской областью сбили более 60 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

О работе ПВО отчитались в: городах Миллерово, Новошахтинске, Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинском районах.

В Тацинском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Мария Хоперская