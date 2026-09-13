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Более 60 дронов сбили в 12 районах Дона

В ночь на воскресенье, 13 сентября, над Ростовской областью сбили более 60 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

О работе ПВО отчитались в: городах Миллерово, Новошахтинске, Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинском районах.

В Тацинском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Мария Хоперская

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