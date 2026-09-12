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За три года 18 инициатив депутатов Крыма стали федеральными актами

За последние три года 24 инициативы депутатов крымского парламента были поддержаны на федеральном уровне, 18 из них — стали федеральными актами: два — федеральными конституционными законами, 11 — федеральными законами, пять — ведомственными актами федеральных органов власти. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым

Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым

По словам спикера крымского парламента, в украинской период депутаты Крыма были лишены права законодательной инициативы. «Все попытки получить такое право наталкивались на жесткое противодействие Киева. Более того, Крым ограничивали в формировании собственной законодательной базы»,— говорит господин Константинов.

Он также отметил, что в условиях вражеских атак первоочередной задачей всей системы власти в республике, включая Госсовет, стало оперативное реагирование на возникающие вопросы, в том числе связанные с поддержкой отдельных категорий граждан и бизнеса. В целом, с начала 2026 года крымским парламентом принято 58 республиканских законов.

Так, в частности, в августе текущего года парламентарии внесли изменения в Закон Республики Крым «О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления». Это позволило расширить круг субъектов туриндустрии — получателей государственной поддержки. В перечень таких организаций включены предприятия общепита.

Кроме того, были внесены поправки в региональный Закон «Об образовании в Республике Крым», которым установлена дополнительная категория обучающихся — получателей бесплатного питания. Это — дети из семей участников СВО и семей погибших (умерших) героев, которые находились на их иждивении.

«Крым оперативно реагирует на возникающие внешние неблагоприятные факторы. К примеру, в соответствии с Законом Республики Крым “О налоге на имущество организаций” установлены сниженные ставки для налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях изменения транспортной доступности и других ограничений»,— рассказал спикер крымского парламента.

Полное интервью с Владимиром Константиновым о том, как формируется бюджет республики, как ведется законотворческая работа, а также о мерах помощи населению и бизнесу — читайте в разделе «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко

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