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Юрий Слюсарь: В Таганроге повреждены детский спортклуб и супермаркет

В Таганроге в результате воздушной атаки 12 сентября пострадала гражданская инфраструктура. В ее числе спортклуб «Авангард» и супермаркет «Светофор». Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам визита на место происшествия.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

База детского футбольного клуба «Авангард», где ежедневно занимаются более 300 детей и подростков в возрасте от 4 лет, подвергается атаке уже во второй раз. После предыдущего инцидента его полностью восстановили за счет средств собственника. На территории клуба расположены крытый манеж и футбольное поле.

«Также возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете «Светофор». К счастью, везде обошлось без жертв и пострадавших»,— говорится в сообщении губернатора.

По оперативной информации, два пожара уже полностью ликвидированы, сотрудники экстренных служб продолжают работу на остальных площадках.

Собственникам поврежденных помещений будет оказана помощь.

Наталья Белоштейн

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