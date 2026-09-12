Эксперт РСХБ: выпуск органической продукции на Кубани экономически целесообразен

Производители продукции органического земледелия видят в этом в первую очередь экономическую целесообразность, а банки заинтересованы в финансировании таких проектов. Об этом «Ъ-Кубань» в рамках Ежегодного научно-практического семинара по органическому производству «Терра органик», прошедшем в Краснодаре 10 сентября, рассказал заместитель директора Краснодарского филиала Россельхозбанка Михаил Кузора.

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По его словам, тема органического земледелия сейчас актуальна, о ней говорят на государственном уровне, кредитные организации участвуют в связанных с этой темой мероприятиях, все больше сельхозтоваропроизводителей присоединяются к программе. В частности, отмечает спикер, виноделы получают лицензии для того, чтобы вести вид деятельности, связанный с органическим земледелием.

«Банк, соответственно, видит тренд и, помимо того что просто сотрудничает с сельхозтоваропроизводителями, работает с населением, изучает то, что нужно потребителю. Мы понимаем, что есть тренд на здоровый образ жизни и тренд на потребление органически чистой продукции. Мы поддерживаем такие проекты и видим в этом какую-то даже социальную ответственность»,— говорит господин Кузора.

Эксперт отмечает, что производители понимают, что соответствие тренду — один из способов реализации их продукции. «Первичен, наверное, все-таки спрос. Современные тренды на рынке таковы, что перестраиваются потребительские предпочтения. Например, если мы рассмотрим виноделие, то увидим, что люди уже не покупают сомнительного качества дешевый продукт, как раньше, они покупают что-то, что им нравится, что полезнее, что чище. В итоге формируется совершенно другой, полезный продукт. И производители, видя этот тренд, начинают подстраиваться под него. Я думаю, что производитель, пожалуй, не стал бы заниматься выпуском органической продукции, если бы это не приносило ему прибыль. Перестроиться на органическое земледелие сложнее, дороже, требует особого подхода, целого спектра организационных сложностей. Если резюмировать: не будь спроса, пожалуй, никто бы этого не делал»,— рассказал Михаил Кузора.

Он подчеркнул, что, поскольку есть спрос на органическое земледелие, есть и экономическая целесообразность таких проектов. Соответственно, есть и заинтересованность банка в финансировании таких проектов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», рынок агробиотехнологий в России оценивается на уровне 149 млрд руб. В Краснодарском крае общий объем инвестиций только по четырем агробиотехпроектам (агробиотехнопарки «Гиагинский» и «Субтропики России», селекционно-генетический центр в Павловском районе, региональный проект по производству ферментных препаратов и кормовых добавок) превышает 7,3 млрд руб. Внедрение биотехнологий в АПК напрямую влияет на повышение добавленной стоимости производства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества, увеличение доходности и устойчивое развитие аграрного сектора.

Дмитрий Михеенко