В Сочи демонтируют светодиодные арки на площади Искусств

До 18 сентября в Сочи демонтируют светодиодные конструкции — арки на площади Искусств. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Оборудование, которое возможно привести в надлежащее состояние, регулярно ремонтируем. Там, где восстановление уже неисполнимо, производится поэтапный демонтаж. Такое решение принято в отношении арок на площади Искусств. Светодиодные конструкции были установлены весной 2022 года как временное оформление к праздничным мероприятиям, уже частично не функционируют, они также расположены в объединенной зоне охраны памятников и уже не связаны ни с какими событиями. Демонтаж планируется завершить до 18 сентября»,— приводит слова мэра пресс-служба администрации Сочи.

Также, по словам господина Прошунина, в 2026 году в Сочи на 76 объектах ведется работа по восстановлению уличного освещения и декоративных световых конструкций. Из них более чем на 50 объектах работы уже выполнены. Модернизация освещения пройдет в Центральном районе. В частности, освещение появится в проходе от переулка Дагомысского до улицы Пластунской и от улицы Виноградной до дома №3 по Цюрупы, а также на участке улицы Параллельной и на спортплощадке на 60 лет ВЛКСМ.

«Освещение города — это вопрос как безопасности, так и архитектурно-художественных решений, которые позволяют сделать курорт привлекательным и в ночное время. Необходима концепция освещения, а не просто парковая мебель. Мы также утвердили план-график работы ресурсоснабжающего предприятия на три года, основанный на предложениях территориального общественного самоуправления. Свободно ознакомиться с данными можно в каждом ТОС. В конце года подведем первые итоги»,— резюмировал Андрей Прошунин.

Василий Хитрых