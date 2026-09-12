В Геленджике стартовала уборка урожая яблок

В хозяйствах Геленджика началась уборка яблок. Всего на территории муниципалитета садами занято порядка 660 гектаров. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава курорта Алексей Богодистов.

По словам мэра, в одном только Архипо-Осиповском совхозе сады занимают около 360 гектаров. Основная культура там яблоня, но сохраняются и другие направления: порядка 10 гектаров занимает персик, выращивают также сливу.

«Аграрии говорят, что урожай в этом году хороший. Только Джеромини в Архипо-Осиповском совхозе планируют собрать около 150–160 тонн. По Айдареду рассчитывают получить порядка 31–32 тонн с гектара. В хозяйстве выстроен практически полный цикл работы с урожаем — от сада до подготовки продукции к реализации»,— написал господин Богодистов.

По словам главы Геленджика, после сбора яблоки поступают на современную сортировочную линию, где их моют, сушат, разделяют по качеству и калибру. Затем продукция отправляется во фруктохранилище с холодильным оборудованием и уже оттуда отгружается в торговые сети и на рынки.

«Геленджикские яблоки давно знают за пределами нашего края. Их поставляют в Москву и другие регионы, в крупные торговые сети. И, конечно, хорошо знают их наши жители и гости. На ярмарке выходного дня местные сельхозпроизводители работают бесплатно и имеют приоритет при размещении»,— написал Алексей Богодистов.

Как писал «Ъ-Кубань», промышленный сбор яблок на Кубани в 2026 году превысит прошлогодний показатель, несмотря на сложные погодные условия весны. Об этом сообщил заместитель директора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Валерий Немченко. По словам эксперта, майские осадки значительно превысили норму: избыток влаги помог наливу плодов, но одновременно повысил инфекционный фон. При этом сады нормально перезимовали, а отрасль восстанавливается после неудачного сезона 2025 года.

Василий Хитрых