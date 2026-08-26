Эксперт Новороссийского филиала ЦОК АПК спрогнозировал урожай кубанских яблок

Промышленный сбор яблок на Кубани в 2026 году превысит прошлогодний показатель, несмотря на сложные погодные условия весны. Об этом сообщил заместитель директора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Валерий Немченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам эксперта, майские осадки значительно превысили норму: избыток влаги помог наливу плодов, но одновременно повысил инфекционный фон. При этом сады нормально перезимовали, а отрасль восстанавливается после неудачного сезона 2025 года.

Побить рекорд 2024 года в 525 тыс. тонн яблок, по оценке господина Немченко, будет сложно, однако прошлогодний результат отрасль гарантированно превысит. Основной объем урожая традиционно обеспечивают Абинский, Славянский, Динской и Ленинградский районы.

Уборочная кампания проходит в соответствии с графиком созревания сортов. В июле и августе собирают Белый налив, в конце лета и начале осени — Галу. Основной сбор Ренета Симиренко, Кубанского багряного, Голден Делишес и Флорины приходится на вторую половину сентября и октябрь. Ближе к ноябрю садоводы переходят к поздним зимним сортам — Гренни Смит, Фуджи, Джеромин, Моди, Синап северный и Айдаред.

В частном секторе ситуация отличается. После слабого урожая 2025 года деревья в этом сезоне дали больше завязи, а дождливый май обеспечил ее влагой. В результате на дачных участках сформировался большой урожай, однако его качество зачастую ниже промышленного из-за поражения плодов паршой, монилиозом и плодожоркой.

«Сырья на сок и варенье у дачников сейчас с избытком, но за чистым лежким яблоком на зиму всем все равно придется идти в супермаркет»,— отметил Валерий Немченко.

Ранее сообщалось, что аграрии Новороссийска завершили уборочную кампанию зерновых культур. По информации главы города Андрея Кравченко, валовой сбор пшеницы в этом сезоне составил 3,17 тыс. т при средней урожайности 50,4 ц/га. Зерном засеяно 630 га пашни.

Анна Гречко