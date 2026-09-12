Ремонт пешеходной зоны по Янтарной улице в Геленджике завершат через две недели

В ближайшие две недели будут завершены ремонтные работы по капитальному ремонту пешеходной зоны на улице Янтарной в Геленджике. Об этом в соцсетях сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Алексея Богодистова Фото: соцсети Алексея Богодистова

По словам мэра, раньше на данном участке Янтарной улицы не было тротуара, и людям приходилось передвигаться по обочине. Теперь появится полноценная пешеходная зона общей протяженностью 226 метров.

«Заодно решаем проблему с дождевыми стоками, подрядчик делает отсечку воды. Сейчас строители укладывают новый асфальт и монтируют бордюры. Со стороны проезжей части для безопасности пешеходов установят оцинкованные ограждения. По улицам Объездная и Крымская ремонт тротуаров завершен»,— сообщил господин Богодистов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в начале 2026 года Алексей Богодистов сообщал, что на капитальный ремонт дорог в Геленджике будет направлено почти 80 млн руб. Речь шла о дорожном ремонте по Черноморской набережной, а также улицам Малахитовой, Кирова, Ялтинской, Медовой в Архипо-Осиповке, Партизанской в Прасковеевке и по другим адресам.

По словам Алексея Богодистова, за 12 месяцев 2025 года на капитальный ремонт дорожного полотна и тротуаров в Геленджике направили свыше 147 млн руб., в общую сумму включены и средства из регионального бюджета. По итогам года в городе отремонтировали 10,9 км автомобильных дорог, ямочный ремонт охватил 1,6 км.

Василий Хитрых