На ремонт дорог в Геленджике выделят более 79 млн рублей

В 2026 году на ремонт дорог Геленджика уйдет более 79 млн руб. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале, подчеркнув, что по ряду улиц, подлежащих ремонту, уже подготовлена аукционная документация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Документацию для проведения аукционов на предстоящий дорожный ремонт подготовили по улицам Малахитовая, Черноморская набережная, Кирова, Ялтинская, Медовая (Архипо-Осиповка), Партизанская (Прасковеевка) и по другим адресам. По словам Алексея Богодистова, работы будут производиться за счет бюджетных средств.

За 12 месяцев 2025 года на капитальный ремонт дорожного полотна и тротуаров в Геленджике направили свыше 147 млн руб., в общую сумму включены и средства из регионального бюджета. По итогам года в городе отремонтировали 10,9 км автомобильных дорог, ямочный ремонт охватил 1,6 км.

Как сообщил Алексей Богодистов, до конца февраля в Геленджике завершат капремонт улицы Толбухина и улицы Ясной в Архипо-Осиповке. Мэр курорта обозначил, что за три года на проведение капитальных дорожных работ уйдет около 305,8 млн руб. из муниципального бюджета.

София Моисеенко