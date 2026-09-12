Главные новости к утру 12 сентября

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, так как все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. При этом он указал, что ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.

В Архангельской области 12 сентября объявлен днем траура по погибшим в ДТП, где погибли 13 человек.

Один человек погиб и трое пострадали при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области.

Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали дронами с территории Ирака. Багдад начал собственное расследование, после которого уволил командующего войсками одной из провинций страны.

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open.