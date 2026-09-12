Главные новости к утру 12 сентября
Путин заявил об отсутствии оснований для конфликта с Европой
Президент Владимир Путин заявил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, так как все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. При этом он указал, что ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.
В Архангельской области 12 сентября объявлен днем траура по погибшим в ДТП, где погибли 13 человек.
Один человек погиб и трое пострадали при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области.
Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали дронами с территории Ирака. Багдад начал собственное расследование, после которого уволил командующего войсками одной из провинций страны.
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open.
В заявлении Москвы европейское военное присутствие на Украине отделяется от других форм поддержки: именно отправка войск трактуется как непосредственное участие европейских государств в войне с Россией. Предыстория этой формулировки относится к февралю 2024 года, когда после слов Эмманюэля Макрона о возможности переброски европейских войск Италия, Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Великобритания заявили, что не намерены направлять свои войска.
В декабре 2025 года Владимир Путин говорил, что европейские страны сами прекратили контакты с Россией по украинскому вопросу, выступают за ее «стратегическое поражение» и выдвигают неприемлемые для Москвы требования. При этом он допускал возвращение Европы к переговорам при условии учета реалий на земле, то есть разделял политическое участие европейских стран и их возможное прямое военное присутствие.