Путин: у России нет оснований для конфликта с Европой
Путин заявил об отсутствии оснований для конфликта с Европой
Президент Владимир Путин заявил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, так как все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. При этом он указал, что ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.
«У нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны. К чему они сейчас подталкивают свои народы, свои страны? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией»,— ответил Владимир Путин на вопрос «Ъ» на саммите БРИКС в Нью-Дели.
По словам главы государства, после развала СССР западные страны пытались «дожать Россию». Сначала они использовали для этого террористов на Кавказе, сейчас — неонацистский режим на Украине, добавил он.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».
Контекстом для такой трактовки стала встреча лидеров стран Евросоюза в Париже 26 февраля 2024 года. После нее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил переброску европейских войск на территорию Украины — то есть речь шла о возможном прямом присутствии военнослужащих европейских стран, а не только о поставках вооружений или другой поддержке.
При этом Италия, Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Великобритания вскоре заявили, что не намерены направлять свои войска на Украину. Поэтому обсуждавшийся сценарий сопровождался публичным отказом ряда европейских государств от участия в нем.