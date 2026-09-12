Президент Владимир Путин заявил, что у России нет оснований для конфликта с Европой, так как все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. При этом он указал, что ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.

«У нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны. К чему они сейчас подталкивают свои народы, свои страны? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией»,— ответил Владимир Путин на вопрос «Ъ» на саммите БРИКС в Нью-Дели.

По словам главы государства, после развала СССР западные страны пытались «дожать Россию». Сначала они использовали для этого террористов на Кавказе, сейчас — неонацистский режим на Украине, добавил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».