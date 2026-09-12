Один человек погиб и трое пострадали при атаке дрона в Белгородской области
В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщина погибла. Еще три человека, в том числе девятилетний мальчик, ранены.
Как сообщил оперштаб Белгородской области, ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие мужчина и женщина получили осколочные ранения.
Всех пострадавших госпитализировали. Дальнейшее лечение они будут проходить в больницах Белгорода.
В Белгородской области дроны неоднократно поражали автомобили, в том числе находившиеся в движении. Такие случаи фиксировались в селе Отрадном в октябре 2025 года, в Доброивановке в ноябре и в Новой Таволжанке в декабре 2025 года; в каждом из эпизодов пострадали находившиеся в машинах люди, а в Новой Таволжанке один из пострадавших скончался в больнице.
Для поселка Октябрьский подобные сообщения также публиковались ранее. В мае 2024 года дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль рядом с КПП поселка: в машине находились четыре человека, женщина скончалась на месте, еще трое получили ранения. В феврале 2026 года при атаке дрона на автомобиль в Октябрьском пострадали мужчина и женщина.