Один человек погиб и трое пострадали при атаке дрона в Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщина погибла. Еще три человека, в том числе девятилетний мальчик, ранены.

Как сообщил оперштаб Белгородской области, ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие мужчина и женщина получили осколочные ранения.

Всех пострадавших госпитализировали. Дальнейшее лечение они будут проходить в больницах Белгорода.