Российский теннисист Хачанов проиграл в полуфинале US Open

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В полуфинальном матче он уступил немцу Александру Звереву.

Турнир проходит в Нью-Йорке. Встреча Хачанова и Зверева завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) в пользу теннисиста из Германии. На корте спортсмены провели 2 часа 58 минут. В финале Зверев встретится с победителем матча между американцами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо.

Карен Хачанов уже доходил до полуфинала US Open в 2022 году. В 2023-м он также играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.