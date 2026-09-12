Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали дронами с территории Ирака

МИД Саудовской Аравии заявил, что нефтепровод «Восток-Запад» был атакован беспилотниками, запущенными с территории Ирака. Власти Ирака подтвердили, что БПЛА запустили в провинции Майсан.

Как передает «Аль-Джазира», власти Ирака начали собственное расследование инцидента. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди заявил, что командующий войсками в провинции Майсан отстранен от должности.

МИД Саудовской Аравии принял во внимание начало расследования в Ираке и не стал наносить ответные удары. Эр-Рияд также заявил, что при ударе БПЛА по нефтепроводу есть пострадавшие.

Позднее министры иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Ирака Фуад Хусейн провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями «о последних событиях в регионе» и договорились продолжать консультации по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке.

«Восток-Запад» позволяет Саудовской Аравии экспортировать нефть через Красное море — в обход Ормузского пролива. Минэнерго королевства сообщило, что участок нефтепровода в районе Медины и Эр-Рияда подвергся атаке БПЛА утром 10 сентября. Работа нефтепровода приостановлена.