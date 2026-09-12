Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали дронами с территории Ирака
МИД Саудовской Аравии заявил, что нефтепровод «Восток-Запад» был атакован беспилотниками, запущенными с территории Ирака. Власти Ирака подтвердили, что БПЛА запустили в провинции Майсан.
Как передает «Аль-Джазира», власти Ирака начали собственное расследование инцидента. Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди заявил, что командующий войсками в провинции Майсан отстранен от должности.
МИД Саудовской Аравии принял во внимание начало расследования в Ираке и не стал наносить ответные удары. Эр-Рияд также заявил, что при ударе БПЛА по нефтепроводу есть пострадавшие.
Позднее министры иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Ирака Фуад Хусейн провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями «о последних событиях в регионе» и договорились продолжать консультации по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке.
«Восток-Запад» позволяет Саудовской Аравии экспортировать нефть через Красное море — в обход Ормузского пролива. Минэнерго королевства сообщило, что участок нефтепровода в районе Медины и Эр-Рияда подвергся атаке БПЛА утром 10 сентября. Работа нефтепровода приостановлена.
Атака затрагивает не просто участок трубы, а маршрут, по которому нефть идет от нефтеперерабатывающего центра Абкайк недалеко от Персидского залива к порту Янбу на Красном море. Через него Саудовская Аравия может направлять сырье на экспорт, не используя Ормузский пролив, поэтому приостановка работы «Восток—Запада» сокращает резервную инфраструктуру для таких поставок.
Полностью заменить этот маршрут другими обходными путями сложно: действующие нефтепроводы Саудовской Аравии и ОАЭ суммарно рассчитаны примерно на 6,5 млн баррелей в сутки и, по оценкам экспертов, не способны полностью удовлетворить спрос. Тем самым уязвимость «Восток—Запада» ограничивает способность Эр-Рияда быстро переориентировать экспорт при проблемах в Ормузском проливе.
Для отношений Саудовской Аравии и Ирака расследование становится каналом сдерживания дальнейшей эскалации. В апреле 2026 года Эр-Рияд уже вызывал иракского посла из-за «продолжающихся вопиющих ударов беспилотниками и угроз таких ударов» с территории Ирака, поэтому проверка обстоятельств инцидента имеет значение не только для установления ответственности, но и для предотвращения нового дипломатического кризиса.