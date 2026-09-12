В Геленджике сирена предупредила об угрозе атаки БПЛА

В Геленджике вновь включили сирену, предупреждающую жителей об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и при нахождении на улице зайти в ближайшее здание. В качестве укрытия рекомендуется использовать подвал, цокольный этаж или помещение без окон, а в квартире — соблюдать правило «двух стен».

Власти также напомнили, что автомобиль не обеспечивает необходимой защиты и не должен использоваться как укрытие. Покидать безопасное место следует только после официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее глава курорта Алексей Богодистов сообщал, что ночь на 9 сентября стала для Геленджика наиболее сложной за последнее время из-за атаки беспилотников .По его словам, налет дронов стал самым массовым и продолжительным. БПЛА в течение всей ночи фиксировались над городом и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами.

Анна Гречко