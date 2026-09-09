Глава Геленджика: минувшая ночь была самая тревожная для города
Ночь на 9 сентября стала для Геленджика наиболее сложной за последнее время из-за массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По его словам, налет стал самым массовым и продолжительным. Беспилотники в течение всей ночи фиксировались над городом и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами.
«Самое главное — цели противником достигнуты не были»,— заявил господин Богодистов, поблагодарив военнослужащих за защиту жителей и гостей города.
Накануне из-за атаки БПЛА было перекрыто движение в сторону Геленджика от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной, а также в направлении Новороссийска со стороны Кабардинки. Все городские службы были переведены в режим максимальной готовности.
К утру 9 сентября в Новороссийске и Геленджике отменили угрозу атаки беспилотников, движение транспорта на ранее перекрытых участках восстановили.