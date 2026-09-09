Глава Геленджика: минувшая ночь была самая тревожная для города

Ночь на 9 сентября стала для Геленджика наиболее сложной за последнее время из-за массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, налет стал самым массовым и продолжительным. Беспилотники в течение всей ночи фиксировались над городом и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами.

«Самое главное — цели противником достигнуты не были»,— заявил господин Богодистов, поблагодарив военнослужащих за защиту жителей и гостей города.

Накануне из-за атаки БПЛА было перекрыто движение в сторону Геленджика от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной, а также в направлении Новороссийска со стороны Кабардинки. Все городские службы были переведены в режим максимальной готовности.

К утру 9 сентября в Новороссийске и Геленджике отменили угрозу атаки беспилотников, движение транспорта на ранее перекрытых участках восстановили.

Вячеслав Рыжков