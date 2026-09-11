Продавцы Ozon получат первые страховые выплаты за товары на складах в Адыгее и Дагестане

Продавцы Ozon, чьи товары были повреждены в логистических центрах в поселке Энем Республики Адыгея и Махачкале, получат первые страховые выплаты с 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Выплаты также предусмотрены продавцам, чьи товары находились на складе в Чапаевске Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Инвентаризация на пострадавших объектах еще продолжается, однако страховщик «Ингосстрах» решил начать выплаты до завершения проверки, чтобы предприниматели могли получить средства перед высоким сезоном продаж. Первая часть возмещения будет перечислена всем продавцам с действующим полисом, чьи товары были повреждены.

Выплаты будут проходить несколькими траншами. Окончательный размер возмещения определят после завершения инвентаризации. Документы и отчеты о поврежденных товарах появятся в личных кабинетах продавцов.

Ночью 23 августа беспилотники атаковали логистические центры Ozon под Краснодаром и в Махачкале. На объектах произошел крупный пожар, после чего их работу приостановили. Также были атакованы склады в Адыгейске и Невинномысске Ставропольского края, однако комплексы продолжили работу.

Ранее сообщалось, что страхование имущества от рисков, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стало одной из наиболее обсуждаемых тем в Краснодарском крае в 2026 году. Всплеск интереса к таким полисам наблюдается на фоне участившихся атак на регион. Так, в ночь на 9 сентября, по предварительным данным властей, в Новороссийске были повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений.

Анна Гречко