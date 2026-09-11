Полис от дрона

Страхование имущества от рисков, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стало одной из наиболее обсуждаемых тем в Краснодарском крае в 2026 году. Всплеск интереса к таким полисам наблюдается на фоне участившихся атак на регион. Так, в ночь на 9 сентября, по предварительным данным властей, в Новороссийске были повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Ассоциации страховых организаций Краснодарского края, в первом квартале 2026 года количество запросов на страхование от БПЛА выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. «Ъ-Новороссийск» совместно с экспертами разбирался, что покрывает такой полис и во сколько обходится защита имущества.

Какие бывают страховки

Как пояснила «Ъ_Новороссийск» юрист по гражданско-правовым вопросам Анна Краевская, отдельного вида страхования «от БПЛА» на рынке не существует. Риск падения дрона или его обломков включается в уже действующие полисы имущественного страхования: для физлиц — дома, квартиры, хозпостроек, для юрлиц и ИП — коммерческой недвижимости и оборудования, часто с отдельным лимитом по этому риску. В КАСКО аналогичный риск обычно проходит как «падение инородных предметов» или «внешние воздействия».

Отдельная категория — страхование ответственности владельца дрона: оно защищает не самого страхователя, а третьих лиц от последствий эксплуатации его БПЛА. Полис покрывает повреждение конструкций, отделки, инженерных систем, ущерб автомобилю, иногда расходы на расчистку территории и временное жилье, если дом признан непригодным.

Кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов отмечает, что единого комплексного полиса, покрывающего любые риски от БПЛА, пока нет, но практика возмещения уже сформирована. Большинство страховщиков относят такие риски к смежным категориям: терроризму, диверсии или падению летательных аппаратов. Рост спроса привел к появлению пакетных услуг, а ряд компаний — «Росгосстрах», «Югория», «РЕСО-Гарантия» и другие — разработали специализированные полисы с фиксированным набором рисков и лимитом выплаты.

Что нужно для выплаты

Для получения возмещения потребуются акт МЧС или полиции, фото- и видеофиксация с места, смета ущерба, говорит госпожа Краевская.

Специализированные полисы, по словам господина Исмаилова, учитывают повреждения конструктивных элементов, внутренней отделки и инженерных сетей, движимого имущества (мебели, бытовой техники), а также личных вещей страхователя. В базовых полисах многое зависит от редакции договора.

Чего полис не покроет

Почти ни один полис не покрывает ситуации, официально квалифицированные как военные действия, теракт или диверсия,— это стандартное исключение по ст. 964 ГК РФ, говорит госпожа Краевская. Вне покрытия также умышленные действия страхователя, косвенные убытки (упущенная выгода), износ и скрытые дефекты имущества. Отсутствие документов о происшествии — частый формальный повод для отказа.

Сколько стоит страховка

В регионах с повышенными рисками атак БПЛА стоимость полиса кратно выше, отмечает господин Исмаилов. Так, по его данным, Краснодарский край вошел в тройку регионов России с наибольшим количеством страховых случаев, связанных с БПЛА, что вынуждает страховщиков закладывать повышенные риски в тарифы. Средний размер выплаты в регионе достигает 450 тыс. руб., стоимость полиса — около 25–40 тыс. руб. в год при высоких лимитах покрытия. Ориентир — тариф около 0,2% от страховой суммы.

В этом году, по данным эксперта, фиксируется рост в 2–3 раза по количеству заключенных договоров страхования имущества. Продавцы на маркетплейсах стали в семь раз чаще страховать товары от угрозы атак БПЛА.

По данным Анны Краевской, стоимость зависит от объекта и лимитов: дом — 0,3–0,8% от страховой суммы в год, квартира — 0,2–0,6%. При страховой сумме 10 млн руб. полис на дом обойдется примерно в 30–80 тыс. руб. в год. В КАСКО риск заложен в общий тариф, отдельной строки «от БПЛА» нет.

На что обратить внимание

Госпожа Краевская советует обращать внимание на точную формулировку риска в договоре, а не на слово «БПЛА» в рекламе, на отдельный лимит по этому риску (он может быть заметно ниже общего), на исключения по военным действиям и терактам, на сроки уведомления страховщика (обычно 24–72 часа) и на реалистичность страховой суммы: при ее занижении выплата будет пропорциональной.

Господин Исмаилов главным подводным камнем также называет формулировки. Наиболее надежны полисы с прямым указанием покрытия: «падение беспилотных летательных аппаратов», «повреждения в результате атаки БПЛА», «ущерб от обломков». Также необходимо уточнять и возмещения по косвенному ущербу, в том числе по возникающим от падения обломков пожарам или повреждений от ударной волны. «Внимательно ознакомьтесь с исключениями, указанными в полисе, которые могут выражаться как в конкретных непокрываемых рисках (например, при террористическом акте), так и в территориальных ограничениях, освобождающих страховщика от выплаты.

Конкретизация объектов страхования также является важным фактором, так как размер выплаты может фиксироваться по конкретным категориям имущества: например, до 100 тыс. руб. за отделку или ограничение выплаты на одну единицу дорогой техники. Если речь о частных домах, то необходимо, чтобы полис покрывал ущерб любым постройкам на участке, иначе страховая компания не выплатит компенсацию за сгоревшую баню или гараж»,— резюмирует эксперт.

Наталья Решетняк