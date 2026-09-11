На Дону суд перенес рассмотрение исков «Родных полей» к экс-владельцу Петру Ходыкину

Арбитражный суд Ростовской области перенес на 17 сентября заседания по двум искам зернотрейдера «Родные поля» (ранее — ООО «Торговый дом „РИФ“») к бывшему владельцу компании Петру Ходыкину. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рассмотрение иска о взыскании с Петра Ходыкина 24 млрд руб. дивидендов, ранее назначенное на 25 сентября, перенесено на 17 сентября в связи с заменой судьи. Как следует из материалов, опубликованных 11 сентября, из-за длительного отсутствия судьи Ганюшкиной и в целях соблюдения процессуальных сроков дело передано судье Захаровой.

Судья Захарова уже рассматривала другой иск «Родных полей» — о солидарном взыскании с Ходыкина и экс-директора Марины Турянской 203,2 млн руб. убытков. Суд установил, что незаконные действия ответчиков привели к негативным последствиям для компании — уплате неустойки по результатам налоговых проверок за 2018-2019 и 2020 годы в размере около 203,2 млн руб. Иск был удовлетворен в полном объеме, а Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

Кроме того, с 14 октября на 17 сентября перенесено рассмотрение иска о признании недействительной сделки по продаже 99,95% долей «Югагрохолдинга» господину Ходыкину и применении последствий недействительности ничтожных сделок.

Наталья Белоштейн