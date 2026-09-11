Поезд «Таврия» Адлер—Симферополь с октября будет ходить через Краснодар

С октября поезд №315/316 «Таврия» сообщением Адлер—Симферополь будет следовать через Краснодар. Первый рейс из Крыма по новому расписанию состоится 2 октября, из Адлера — 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Из Адлера поезд будет отправляться в 12:33, из Краснодара — в 19:20. При действующем железнодорожном сообщении состав прибудет в Керчь в 05:08. В случае открытия движения вглубь Крыма поезд продолжит следовать до Симферополя, куда прибудет в 10:45.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Симферополя в 12:40. При действующем ограничении движения отправление будет осуществляться из Керчи в 18:15. В Краснодар состав будет прибывать в 01:29, в Адлер — в 09:13.

На участке между Керчью и Адлером поезд проследует через станции Тамань-Пассажирская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи и Хоста.

Таким образом, в маршрут поезда будет включен Краснодар. Пассажиры смогут воспользоваться поездом для поездок между курортным побережьем, краевой столицей и Крымом.

Кроме того, с 1 октября «Гранд Сервис Экспресс» запускает ежедневный поезд №170/169 Москва—Минеральные Воды. В Краснодарском крае состав будет делать остановки на трех станциях — Тихорецкой, Кавказской и Армавире.

Мария Удовик