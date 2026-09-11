Власти Новороссийска оценили концессионное соглашение с Росводоканалом в 110 млрд рублей

В Новороссийске готовят проект концессионного соглашения с Росводоканалом объемом инвестиций около 110 млрд руб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на расширенной пресс-конференции со СМИ. Сейчас с федеральными и краевыми властями согласовываются условия проекта, включая его финансовую модель и состав объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом город рассчитывает избежать дополнительной финансовой нагрузки на бюджет Новороссийска и Краснодарского края. Отдельно стороны определяют, какие объекты коммунальной инфраструктуры целесообразно включить в проект. Переговоры по этим вопросам проходят еженедельно.

Пока модернизация сетей идет в рамках текущих программ. В 2023–2025 годах в городе заменили более 42 км водопроводов, после чего потери воды снизились на 8% по сравнению с 2023 годом. Продолжается реконструкция аварийных участков, включая Троицкий групповой водопровод.

До конца 2026 года запланированы ремонт, реконструкция и строительство более 17 км сетей водоснабжения. Господин Кравченко также заявлял, что после смены команды МУП «Водоканала» число обращений жителей по поводу восстановления водоснабжения сократилось в пять раз, а количество ремонтных бригад увеличилось в семь раз.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения из бюджета Новороссийска предусмотрено более 170 млн руб. Управление имущественных и земельных отношений заключило 18 муниципальных контрактов. Часть работ финансируется краевым бюджетом в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Анна Гречко