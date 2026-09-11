В Ростовской области объявлена угроза применения БПЛА

В Ростовской области объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендовано покинуть открытые пространства и укрыться в ближайшем капитальном здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто находится в помещении, следует держаться подальше от окон. Пассажирам транспорта необходимо покинуть транспортное средство и найти подходящее укрытие.

При обнаружении на земле фрагментов БПЛА категорически запрещается прикасаться к ним. По возможности следует незамедлительно сообщить о находке по единому номеру экстренных служб «112».

В ведомстве добавили, что актуальную и достоверную информацию следует получать исключительно из официальных источников.

Наталья Белоштейн