Краснодар получил 27 новых автобусов по программе Минпромторга России

Автопарк городских перевозчиков Краснодара пополнился 27 новыми низкопольными автобусами марок ГАЗель и ПАЗ, приобретенными по федеральной программе льготного лизинга Минпромторга России. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В настоящее время транспорт дооснащают кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров: они оборудованы низким полом и местами для колясок. Осенью новые машины выйдут на маршруты.

«Планируем и дальше совместно с предприятиями модернизировать общественный транспорт»,— написал господин Наумов.

До конца года перевозчики намерены закупить еще 15 автобусов. С учетом ранее приобретенных четырех машин и нынешней партии общее число закупленных в текущем году автобусов составит 46 единиц.

В прошлом году автопарк частных перевозчиков пополнился 19 автобусами. Кроме того, в 2025 году МУП «КТТУ» получил 50 односекционных трамвайных вагонов, которые заменили устаревший подвижной состав на действующих маршрутах. Новые трамваи оснащены системой кондиционирования, информационной мультимедийной системой, широкими дверями со светодиодной подсветкой и USB-розетками для зарядки телефонов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году трамвайный парк Краснодара пополнится десятью новыми трехсекционными вагонами. Поставка станет продолжением программы модернизации городского электротранспорта, реализуемой в рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Анна Гречко