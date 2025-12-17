Краснодар получит 10 новых трехсекционных вагонов в 2026 году

В 2026 году трамвайный парк Краснодара пополнится десятью новыми трехсекционными вагонами. Поставка станет продолжением программы модернизации городского электротранспорта, реализуемой в рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе РФ.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 2025 году город получил 49 новых трамваев. Все вагоны низкопольные, оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения, автоинформирования, USB-разъемами, медиапанелями и валидаторами для безналичной оплаты. Они адаптированы для маломобильных пассажиров и рассчитаны на интенсивное использование в городской среде.

Программа модернизации включает также реконструкцию 36 км трамвайных путей, обновление контактной сети и тяговых подстанций, а также благоустройство прилегающих территорий. В 2024 году парк Краснодара пополнился 40 трамваями, 83 автобусами и семью электробусами «Белкоммунмаш» с четырьмя зарядными станциями.

Вячеслав Рыжков