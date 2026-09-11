В Сириусе запустили морские перевозки на катамаране «Сириус Вектор»

На федеральной территории «Сириус» начались морские экскурсии на скоростном катамаране «Сириус Вектор». Судно проекта «Котлин» вышло на маршрут в акватории курортной территории, сообщили в пресс-службе петербургской судоходной компании «Нева Тревел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

«Сириус Вектор» стал первым судном компании, которое будет работать в одном из ключевых туристических регионов России за пределами Санкт-Петербурга. Проект катамарана разработали и впервые реализовали в Санкт-Петербурге.

С 2023 года катамараны проекта «Котлин» работают на маршрутах между Санкт-Петербургом, Кронштадтом и государственным музеем-заповедником «Петергоф». Сейчас флот «Нева Тревел» насчитывает шесть таких судов. Теперь катамаран этого проекта начал работу в Сириусе.

Судно рассчитано на перевозку до 197 пассажиров. На борту оборудованы панорамный салон и открытая палуба с сиденьями, которую можно использовать как смотровую площадку.

На первом этапе «Сириус Вектор» будет работать на экскурсионно-скоростном маршруте «Морская прогулка из Сириуса». В дальнейшем планируется запустить регулярный скоростной маршрут Сириус—Сочи. Он должен связать ключевые точки курортной территории и обеспечить пассажирам более быстрый доступ к центру Сочи.

Генеральный директор «Нева Тревел» Юрий Набатов назвал запуск катамарана этапом развития пассажирского судоходства в России. По его словам, опыт туристических водных перевозок, сформированный в Санкт-Петербурге, теперь масштабируется на Черноморское побережье.

В компании отметили, что запуск маршрутов в Сириусе показывает возможность применения петербургского опыта организации туристических водных перевозок в других регионах страны.

Мария Удовик