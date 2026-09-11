Ростовская АЭС на 5,6% превысила план по выработке электроэнергии

Ростовская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входящий в электроэнергетический дивизион «Росатома») за восемь месяцев 2026 года произвела более 21 млрд кВт/ч электроэнергии. Показатель превысил план, утвержденный Федеральной антимонопольной службой, на 5,6% — дополнительная выработка достигла 1,1 млрд кВт/ч. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

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Атомная станция, расположенная на берегу Цимлянского водохранилища, располагает четырьмя энергоблоками с реакторами ВВЭР-1000. Каждый из них ежедневно генерирует порядка 25 млн кВт/ч. Атомная генерация обеспечивает более 70% производства электроэнергии в Ростовской области и около 30% — в объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга. В зону обслуживания ОЭС Юга входят энергосистемы девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей — в совокупности это более 27 млн человек.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников поручил до конца года достичь годового показателя в 30,9 млрд кВт/ч и выполнить планово предупредительный ремонт (ППР) энергоблока №4. Ремонтные работы намечены на осенний период, что позволит станции функционировать на полной мощности во время зимнего пика энергопотребления.

Наталья Белоштейн