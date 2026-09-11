В Сочи электрик после удара током упал со столба и потерялся в лесу

В Адлерском районе Сочи спасатели нашли 35-летнего мужчину, который после удара током упал со столба и ушел в лес. Пострадавшего обнаружили в удовлетворительном состоянии и передали родственникам, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Кубань-СПАС» Фото: «Кубань-СПАС»

Инцидент произошел днем во время ремонта линии электропередачи. Местный житель получил удар током и упал со столба. На место вызвали скорую медицинскую помощь. Однако после происшествия пострадавший, находясь в состоянии шока, неожиданно встал и скрылся в ближайшем лесном массиве.

Знакомые мужчины попытались самостоятельно найти его, однако поиски результата не дали. После этого они обратились за помощью к спасателям.

Дежурная смена Адлерского отряда «Кубань-СПАС» организовала поисковые работы. Спасатели обследовали территорию и вскоре услышали отклик пострадавшего. Мужчину обнаружили в лесу в удовлетворительном состоянии.

Спасатели сопроводили его в безопасное место и передали родственникам. Специалисты рекомендовали мужчине пройти медицинский осмотр с учетом обстоятельств происшествия. От госпитализации и медицинской помощи он отказался.

Ранее на этой неделе спасатели Сочи помогли мужчине, который получил травму ноги в труднодоступной лесистой местности в районе улицы Шоссейной. Он отправился в лес за грибами, но сошел с тропы, поскользнулся и повредил ногу.

Мария Удовик