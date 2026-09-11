Турпоток в Новороссийск за восемь месяцев превысил 956 тысяч человек

Туристический поток в Новороссийск за восемь месяцев 2026 года вырос на 1% и превысил 956 тыс. человек. Годом ранее за аналогичный период город принял около 946 тыс. туристов. Об этом глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил на расширенной пресс-конференции с представителями региональных и федеральных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам мэра, положительная динамика сохраняется «несмотря на непростую обстановку». Ранее городские власти прогнозировали рост турпотока по итогам сезона на 3–5%.

Господин Кравченко также упомянул развитие различных направлений туризма — винного, патриотического и пляжного — и отметил, что город реализует соглашения, заключенные на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что за три летних месяца город-герой посетили около 570 тыс. туристов. Одним из шагов по развитию отрасли мэр Андрей Кравченко назвал легализацию гостевых домов.

Анна Гречко