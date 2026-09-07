Новороссийск принял 570 тысяч туристов за три летних месяца

За три летних месяца Новороссийск посетили около 570 тыс. туристов. Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам мэра, одним из шагов по развитию отрасли стала легализация гостевых домов. «Теперь этот сектор работает официально, а значит, гости могут быть уверены в прозрачности услуг и высоком уровне комфорта»,— отметил господин Кравченко.

Глава города также сообщил, что Новороссийск привлекает туристов историческими объектами и возможностями для активного отдыха. Среди востребованных направлений он назвал яхтинг, гольф и эногастрономические туры.

Основной турпоток формируют путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Поволжья и Северного Кавказа. Кроме того, растет число экскурсионных поездок в Новороссийск из соседних курортов — Анапы и Геленджика. По данным главы города, туристическая инфраструктура города включает 835 км маршрутов, 208 объектов размещения и 40 туристических агентств.

«Новороссийск продолжает развиваться, предлагая гостям не просто отдых, а качественный сервис и яркие впечатления»,— резюмировал Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось, что с начала года до середины мая 2026 года Новороссийск посетили 316 тыс. туристов. Это на 16 тыс. человек или 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко