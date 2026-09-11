С начала года Сочи посетили более 5,5 млн туристов

В Сочи с начала года отдохнули более 5,5 млн туристов. При этом город фиксирует небольшое снижение турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сейчас на курорте одновременно находятся около 168 тыс. человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 75%.

По словам Андрея Прошунина, на динамику турпотока влияют сложности с логистикой и макроэкономическая ситуация, которая отразилась на потребительской способности. При этом город продолжает развивать возможности для отдыха в течение всего года.

В рамках концепции курортного сезона «Выбирай Сочи» совместно с предприятиями сферы гостеприимства сформирован пакет преференций. Сейчас он объединяет более 70 объектов, включая горный кластер. Предложения будут обновляться и действовать не только в бархатный, но и в зимний сезон.

Отдельное внимание на прямой линии уделили развитию санаторно-курортного и медицинского туризма. В Сочи работают 59 санаториев, 10 отелей с медицинской лицензией и около 100 отелей со SPA-пространствами. Санаторно-курортные учреждения предлагают более 4 тыс. медицинских и оздоровительных услуг. В отрасли заняты около 3,5 тыс. специалистов, в том числе доктора и кандидаты наук.

В городе также действуют программы «Открытый Юг» и «Южная здравница», которые позволяют пройти санаторно-курортное лечение по доступным ценам в межсезонье. Одним из направлений остается восстановление участников СВО, получивших ранения.

Еще одной темой стал туристический налог. Плановые назначения по нему на 2026 год утверждены в размере 900 млн руб. По словам Андрея Прошунина, поступления от туристической отрасли должны направляться на развитие городской среды и повышение качества отдыха.

«Для Сочи туристический налог — это прежде всего ресурс для развития самого курорта»,— отметил глава города. Он также сообщил, что при поддержке депутатов власти намерены направить в краевой парламент предложения об отсрочке туристического налога для санаториев.

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов отметил, что средства туристического налога направляются на благоустройство общественных и пляжных территорий, развитие транспортной инфраструктуры при краевом софинансировании, повышение безопасности и развитие системы видеонаблюдения. Также деньги используются для восстановления бюветов с минеральной водой, создания туристических маршрутов и праздничного оформления города.

Мария Удовик