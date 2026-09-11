Количество комплексов фотофиксации в Ростовской области вырастет почти вдвое

В Ростовской области действует более 400 комплексов фотофиксации нарушений ПДД, пять из которых контролируют соблюдение преимущества пешеходов. Об этом сообщил начальник управления региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С июля, по данным правоохранителей, зафиксировано 49 случаев непропуска пешеходов. До 31 октября в области планируют расширить сеть комплексов почти вдвое. При этом более 50 устройств будут направлены на выявление нарушений на пешеходных переходах. Помимо этого, камеры технически способны фиксировать использование телефона водителями во время движения.

В целом, несмотря на положительную динамику, уровень травмирования и смертности остается высоким. В 2025 году в регионе произошло 340 ДТП с участием пешеходов. В результате 52 человека погибли, 306 получили травмы различной степени тяжести. В 70 смертельных случаях виновниками стали сами пешеходы, нарушившие правила дорожного движения, — в результате 130 таких происшествий 38 пешеходов погибли по собственной неосторожности. По итогам восьми месяцев 2026 года в 137 случаях виновниками ДТП с пешеходами стали водители: семеро пешеходов погибли, 134 получили травмы. Большинство происшествий произошло на пешеходных переходах.

Константин Соловьев