Ростовское «Теплокоммунэнерго» направило 800 млн рублей на подготовку к зиме

АО «Теплокоммунэнерго» полностью завершило подготовку к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщило руководство предприятия в ходе проверки губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. Подготовлены все 157 котельных, проведены гидравлические испытания 327 км тепловых сетей. По словам главы региона, предприятие реализует крупнейшую за последние годы инвестиционную программу объемом 800 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Крупнейший поставщик тепла в донской столице — «Ростовские тепловые сети», подготовил к зиме 217 км трассовых сетей.

В целом по Ростову готовность энергетической инфраструктуры превышает 90%. Работы во всех школах и детских садах удалось завершить досрочно — до 1 августа. На объектах здравоохранения мероприятия планируют закончить к 20 сентября. Окончательная оценка готовности муниципалитетов к отопительному сезону пройдёт с 5 октября по 12 ноября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Теплокоммунэнерго» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1992 году, специализируется на производстве тепловой энергии. Генеральный директор — Денис Подгайнов. Выручка за 2025 год составила 3,7 млрд руб, чистая прибыль — более 3 млн руб. Компания эксплуатирует 168 котельных, более 327 км трассовых тепловых сетей и 12 центральных тепловых пунктов, обслуживая свыше 2 тыс. объектов. Услугами организации ежедневно пользуются более 30% жителей Ростова-на-Дону, а также десятки предприятий и организаций.

Наталья Белоштейн