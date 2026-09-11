В Уч-Дере в Сочи до конца сентября определят сроки ликвидации оползня

В микрорайоне Уч-Дере Сочи до конца сентября планируют завершить проект по ликвидации оползневого процесса на улице Чайной. После разработки проекта определят необходимые виды работ, параметры подпорной конструкции и сроки их проведения. Контракт с подрядчиком уже заключен, на участке ведутся геологические работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

О ситуации с оползнями на прямой линии с жителями рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Иванов. По его словам, на местных дорогах города насчитывается около 260 оползневых процессов. Ежегодно город при поддержке губернатора Краснодарского края проводит работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

В этом году завершаются работы на переулке Васильковом и улице Изобильной в Лазаревском районе, а также на улице Изобильной в Хостинском районе. Эти объекты связаны с оползневыми процессами на местных дорогах.

В Уч-Дере ситуация на улице Чайной отличается тем, что дорога относится к региональной сети. Администрация Сочи провела работу с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. По словам Вячеслава Иванова, контракт с подрядчиком уже подписан. Сейчас специалисты выполняют проектирование и проводят непосредственно на объекте геологические исследования.

Завершить разработку проекта планируют до конца сентября. После этого станет понятно, какие работы необходимо выполнить для ликвидации оползня, в том числе какая подпорная конструкция потребуется, а также сколько времени займет реализация проекта.

По оценке администрации, исходя из опыта работы на сложных объектах, проведение таких работ может занимать семь-восемь месяцев. При этом окончательные сроки по улице Чайной можно будет определить только после завершения проектирования.

Вопрос оползней в администрации считают одной из системных проблем Сочи. Андрей Прошунин отметил, что в реестре города находится более 2,6 тыс. оползневых участков, требующих оперативного вмешательства. По его словам, для их решения необходим комплексный подход, поскольку проблемы связаны в том числе с водоотведением и особенностями рельефа города.

Глава города также отметил необходимость заранее определять источники финансирования таких работ. По его словам, администрация должна заниматься этим еще на этапе подготовки проектов, чтобы после определения необходимых мероприятий не возникала задержка с поиском средств.

Мария Удовик