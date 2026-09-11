В Сочи предложили не повышать туристический налог в 2027 году

В Сочи обсуждают сохранение туристического налога на уровне 2% в следующем году. Изначально предполагалось, что в 2027 году ставка будет повышена, однако в городском собрании рассматривают возможность оставить ее без изменений как одну из мер поддержки санаторно-курортной отрасли. Об этом на прямой линии с жителями сообщил председатель городского собрания Виктор Филонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

По его словам, сейчас туристический налог в Сочи составляет 2%. Вопрос о сохранении этой ставки на следующий год дважды рассматривался на профильном комитете городского собрания. Депутаты обсуждают возможность не повышать налоговую нагрузку на гостиницы и санатории, учитывая ситуацию в курортной отрасли.

Андрей Прошунин отметил, что знает об этом предложении и поддерживает его обсуждение. При принятии решения, по его словам, необходимо учитывать интересы как городского бюджета, так и санаторно-курортного бизнеса.

«Здесь нужно найти баланс: с одной стороны, это доходы в бюджет, с другой — поддержка санаторно-курортной отрасли»,— сказал Андрей Прошунин.

Мэр отметил, что при необходимости повышение ставки можно отложить на определенный период, чтобы не увеличивать нагрузку на предприятия отрасли. По его словам, вопрос требует дополнительного обсуждения.

Мария Удовик