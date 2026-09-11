В Ростове мигрантов привлекли к ответственности за неисполнение родительских прав

В Первомайском районе Ростова-на-Дону прошел рейд на территории, прилегающей к рынку «Темерник». По итогам проверки, нарушения зафиксированы в отношении восьми несовершеннолетних иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В четырех семьях выявлено восемь фактов неисполнения родителями обязанностей по отношению к детям. Материалы по этим эпизодам (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер.

Помимо этого, в отношении четырех иностранных родителей принято решение о сокращении сроков пребывания в РФ. Также зафиксировано восемь административных правонарушений (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ), связанных с предоставлением жилья, транспорта или иных услуг иностранцам, которые находятся в стране с нарушением порядка пребывания.

По всем выявленным нарушениям приняты меры, предусмотренные российским законодательством.

Наталья Белоштейн