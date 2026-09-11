В Ростове сквер «Кленовый дворик» на Социалистической почти готов к открытию

В Ростове-на-Дону завершается обустройство сквера «Кленовый дворик» на улице Социалистической. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Объект появился на месте снесенного аварийного дома — на этом участке могла быть возведена многоэтажка или торговый центр. Решение о создании сквера принял губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Название для него горожане выбрали через интернет-голосование. На территории высадили почти полсотни деревьев, преимущественно клены, разбили газоны и обустроили дорожки.

Работы ведутся за счет инвестора. Они стартовали в апреле, основная часть уже выполнена.

Константин Соловьев