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В Ростове на месте снесенного дома откроют сквер «Кленовый дворик»

В Ростове-на-Дону близится к завершению благоустройство сквера «Кленовый дворик» на ул. Социалистической. Новая зеленая зона появится на месте снесенного аварийного дома. Об этом сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Название для сквера выбрали сами ростовчане — оно было определено в ходе интернет-голосования. Концепция пространства соответствует названию: на территории высажено почти 50 деревьев, преимущественно кленов, обустроены газоны и сеть пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству стартовали в апреле и ведутся за счет инвестора. Основная часть мероприятий уже выполнена, сейчас подрядчик завершает последние детали. В ближайшее время сквер будет открыт для посетителей.

Наталья Белоштейн

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