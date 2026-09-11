В Ростове на месте снесенного дома откроют сквер «Кленовый дворик»
В Ростове-на-Дону близится к завершению благоустройство сквера «Кленовый дворик» на ул. Социалистической. Новая зеленая зона появится на месте снесенного аварийного дома. Об этом сообщает глава города Александр Скрябин.
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Название для сквера выбрали сами ростовчане — оно было определено в ходе интернет-голосования. Концепция пространства соответствует названию: на территории высажено почти 50 деревьев, преимущественно кленов, обустроены газоны и сеть пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству стартовали в апреле и ведутся за счет инвестора. Основная часть мероприятий уже выполнена, сейчас подрядчик завершает последние детали. В ближайшее время сквер будет открыт для посетителей.