В Ростове на месте снесенного дома откроют сквер «Кленовый дворик»

В Ростове-на-Дону близится к завершению благоустройство сквера «Кленовый дворик» на ул. Социалистической. Новая зеленая зона появится на месте снесенного аварийного дома. Об этом сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Название для сквера выбрали сами ростовчане — оно было определено в ходе интернет-голосования. Концепция пространства соответствует названию: на территории высажено почти 50 деревьев, преимущественно кленов, обустроены газоны и сеть пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству стартовали в апреле и ведутся за счет инвестора. Основная часть мероприятий уже выполнена, сейчас подрядчик завершает последние детали. В ближайшее время сквер будет открыт для посетителей.

Наталья Белоштейн