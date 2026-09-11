В Ростовской области скорректируют расписание пяти пригородных поездов

С 12 по 30 сентября в Ростовской области изменится график движения пяти пригородных составов, курсирующих между Ростовом, Лихой, Степной и Ростовом-Западным. Об этом сообщает пресс служба СКППК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Так, поезд №6157 (Ростов — Лихая) будет отправляться в 07:42 и прибывать в 12:14 — время в пути увеличено на 26 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях: Ростов-Товарная (08:01), Новочеркасск (09:03), Персиановка (09:25), Каменоломни (10:09), Шахтная (10:34), Сулин (11:15), Зверево (11:36), Предугольная (11:44) и Замчалово (11:53).

Поезд №6162 (Лихая — Ростов) отправится в 03:59 и прибудет в 07:40 (увеличение времени в пути — на 2 минуты). Единственная остановка — Ростов-Товарная (с 07:19 до 07:22).

Скорректировано расписание и у поезда №6872 (Ростов — Степная): отправление — в 07:54 (плюс 2 минуты), прибытие — в 09:21. Остановки запланированы на станциях Заречная (07:59), Батайск (08:15), Койсуг (08:34) и Каяла (08:56).

Изменения коснулись и маршрутов в пределах Ростова: поезд №7132 (Ростов — Ростов-Западный) будет отправляться в 09:00 (плюс 5 минут) и прибывать в 09:22, делая остановку на станции Темерник (09:11). В обратном направлении поезд №7134 (Ростов-Западный — Ростов) отправится в 09:23 (плюс 5 минут), прибудет в 10:10, с остановками на станциях Первомайская (09:46), Гниловская (09:51) и Ростов-Берег (10:04).

Все поезда будут следовать со всеми остановками в соответствии с действующим графиком движения.

Наталья Белоштейн