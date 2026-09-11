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Суд обязал вернуть исторический облик доходному дому Шатова в Ростове

Кировский районный суд Ростова-на-Дону обязал владельцев объекта культурного наследия «Доходный дом П.С. Шатова, 1910-е гг.» на ул. Пушкинской, 135/33, вернуть зданию первоначальный облик. Ответчикам предстоит в трехмесячный срок демонтировать пристройку с козырьком, рекламные конструкции, летнюю площадку, маркизы над окнами и ограждающие элементы у подвального помещения. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Иск подал департамент архитектуры и градостроительства города. В ведомстве указали, что разрешительная документация на проведение работ, в том числе на установку информационных вывесок и возведение пристройки, уполномоченным органом не выдавалась.

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда поддержала решение первой инстанции. В суде подчеркнули, что владельцы объекта культурного наследия несут публичную обязанность по его охране в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Ключевым условием любых работ на таком объекте является сохранение его первоначального облика. При этом доказательств наличия разрешения на реконструкцию владельцы здания суду не представили.

Наталья Белоштейн

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