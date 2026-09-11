В Сочи проведут опрос жителей о возможном запрете электросамокатов

В Сочи в ближайшее время проведут официальный опрос жителей о полном запрете средств индивидуальной мобильности (СИМ). Решение о дальнейшем использовании электросамокатов или их запрете городские власти примут с учетом результатов опроса и статистики ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вопрос безопасности пользователей СИМ неоднократно рассматривали на комиссии по безопасности дорожного движения. Сейчас в городе действуют 37 зон, где ограничено движение самокатов, в том числе в парках, скверах и на отдельных улицах. Еще в 47 зонах скорость для пользователей СИМ ограничили до 10 км/ч вместо предусмотренных правилами 25 км/ч.

По данным администрации, с начала года в Сочи зарегистрировали 23 ДТП с участием пользователей СИМ. В результате пострадали 24 человека. При этом в городскую скорую помощь за этот период поступило более 500 обращений, связанных с такими происшествиями.

«С учетом мнения жителей вопрос важный. Мы уже проводим подготовительные мероприятия, в ближайшее время организуем официальный опрос жителей. Именно официальный опрос, и потом уже с точки зрения мнения жителей примем решение о запрете или дальнейшем использовании средств индивидуальной мобильности»,— сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

По словам главы города, власти также рассматривают другие меры, которые могут снизить аварийность. При этом одной из проблем остается отсутствие необходимой инфраструктуры для СИМ. В частности, в некоторых районах нет тротуаров, из-за чего самокатчики и пешеходы вынуждены пользоваться одной дорожной инфраструктурой.

Прошунин отметил, что вопрос о полном запрете СИМ поднимается в Сочи уже несколько лет. Ранее администрация изучала практику регионов, которые вводили такие ограничения. По его словам, в ряде случаев соответствующие нормативные акты впоследствии отменялись.

Глава города также сообщил, что власти обсуждали ситуацию с компаниями, которые предоставляют услуги аренды самокатов. Рассматривались варианты ограничения скорости и сокращения зон использования СИМ. Однако эти меры, по его оценке, не решили проблему полностью.

«Мы аккуратно этот вопрос сейчас прорабатываем. Если жители скажут дружно, что действительно это нам не нужно, что это огромная проблема, давайте хотя бы исключим из основных зон города»,— сказал Андрей Прошунин.

При этом окончательное решение, по его словам, примут после проведения официального опроса и дополнительной проработки правовых вопросов.

Мария Удовик